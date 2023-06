La Pro Recco sa come si vince sempre | “Si deve morire per i compagni”

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 10 giugno 2023) Así, así, así gana el Madrid!”, cantavano Cristiano Ronaldo enel 2018 dopo la conquista della terza Champions League consecutiva in una Kyiv ancora spensierata. Cosìil Real Madrid: una squadra che nel suo Dna ha impressa solo la parola vittoria. Cosìla Pro, che sabato scorso ha alzato la sua terza Champions League consecutiva nella pallanuoto maschile. Non accadeva da 53 anni, dal tris del Mladost di Zagabria tra il 1968 e il 1970. Per la città della focaccia è l’undicesimo trionfo della storia: è il club che ne ha vinte di più, seguono il Partizan di Belgrado e lo stesso Mladost a quota sette. La stagione si è conclusa con il secondo triplete (scudetto, Coppa Italia e Champions League) di fila dopo quello realizzato l’anno scorso, il sesto di. In finale la piccola ...