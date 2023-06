2 Nel corso di un'intervista rilascia a La Gazzetta dello Sport, il Presidente del Senato e tifoso dell'Ignazio Laha mandato anche una frecciatina ai cugini rossoneri: 'La finale di Champions Sono già contento del fatto che non ci sia il Milan'.... anche tra Chiesa ortodossae Chiesa cattolica, che inserisca l'idea di riconciliazione ... Il dialogo- religioso si conferma tassello decisivo per la pace mondiale, i nodi e le ......del Gefle su Oster e del Vastaras SK su Skovde mentre nello spareggio di Premier League... Alle ore 21 in campo Manchester City eper la Finale di UEFA Champions League 2022/2023. In Brasile ...

Inter, La Russa risponde a Salvini: 'Ha ragione, non c'è nessuna partita stasera... del Milan' Calciomercato.com

Il noto tifoso nerazzurro ha commentato su Mediaset la scelta dell'allenatore nerazzurro che ha optato per il bosniaco accanto a Lautaro ...Nel corso di un'intervista rilascia a La Gazzetta dello Sport, il Presidente del Senato e tifoso dell'Inter Ignazio La Russa ha mandato anche una frecciatina ai cugini rossoneri: "La finale di Champio ...