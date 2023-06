Floriana Floris | chi era la donna uccisa dal compagno Paolo Riccone che l' ha vegliata due giorni prima di tentare il suicidio

È in corso questa mattina ad Asti l'autopsia sul corpo di, la donna di 49 anni uccisa a coltellate a Incisa Scapaccino (Asti). Le indagini sul caso vengono eseguite dai carabinieri di Asti e sono coordinate dalla Procura di Alessandria. ...Aveva 49 anni, uccisa dal compagno Paolo Riccone in una casa nel centro di Incisa Scapaccino , paese di duemila abitanti incastonato nella bassa valle Belbo, nell'Astigiano. L'uomo ha vegliato per ..., donna di origini sarde, è l'ennesima vittima di femminicidio. Da due anni si era trasferita da Milano ad Asti ed è stata ammazzata a coltellate dal compagno Paolo Riccone, che ha ...

Floriana Floris, accoltellata e uccisa dal compagno Paolo Riccone. Da due anni si era trasferita da Milano ad Asti IL GIORNO

Milano, 10 giugno 2023 - È in corso questa mattina ad Asti l'autopsia sul corpo di Floriana Floris, la donna milanese di 49 anni uccisa a coltellate a Incisa Scapaccino (Asti). Le indagini sul caso ve ...Per oltre 48 ore il cellulare di Floriana Floris, 49 anni, l’ennesima vittima di un femminicidio avvenuto in Piemonte, ha squillato a vuoto. Sotto lo sguardo vitreo del compagno, Paolo Riccone, 57 ...