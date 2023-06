Milan | Leonardo | “Licenziamento di Maldini una mancanza di cultura e rispetto”

(Di venerdì 9 giugno 2023) “Siamo amici ma Paolo è una figura unica. Non parliamo di me che sono brasiliano: sono andato all’Inter e poi a Parigi. Come ha detto Ancelotti, il suoè unadi, dianche verso i valori dello sport. E per chi èista è unadiverso sé stesso, perchéè il. Questa decisione crea disamore”. L’ex calciatore, tecnico e dirigente del, si esprime così in una intervista al ‘Corriere della Sera’ sull’addio di Paolo. “Sembra che la nuova frontiera sia l’acquisto dei giocatori attraverso i numeri e gli algoritmi, ma guardi che non è una novità. A questa metodologia si è sempre fatto ricorso negli ...

"Siamo amici ma Paolo è una figura unica. Non parliamo di me che sono brasiliano: sono andato all'Inter e poi a Parigi. Come ha detto ...