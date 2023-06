LIVE Italia-Cuba 1-0 | Nations League volley 2023 in DIRETTA | azzurri convincenti anche nel secondo set 19-12!

Leggi su oasport

19-15 Muro di Concepcion su Sanguinetti, attenzione. 19-14 Muro di Yant su Romanò. 19-13 Diagonalee profonda di Herrera. 19-12 Muroneeeee di Rinaldi su Lopez! 18-12 Ancora vincente Romanò da seconda linea. 17-12 Pallonetto di seconda di Taboada. 17-11 Errore in battuta di Lopez. 16-11 Bordata da posto quattro di Lopez. 16-10 Ace con l'ausilio del nastro per Bottolo. 15-10 Diagonale profonda di Romanò da seconda linea. 14-10 Primo tempo di Masso. 14-9 Pipe di Rinaldi. 13-9 Ace di Concepcion. 13-8 Errore in battuta di Sanguinetti. 13-7 Sanguinetti continua a fare bene dal centro. 12-7 Non passa la battuta di Rinaldi. 12-6 Ancora un gran primo tempo di Sanguinetti, già sette punti per il centrale azzurro. 11-6 Si insacca l'attacco di Romanò, l'vola a +5! 10-6 Ottimo primo tempo di ...