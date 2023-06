Bollette | vittoria dei consumatori | cosa cambia adesso

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 9 giugno 2023) Nuovo round nel duello fra compagnie telefoniche e Agcom in merito all’annosa questione dellea 28 giorni. Una decisione della Corte di giustizia europea segna un punto a favore dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. La querelle va avanti da tempo e vede da un lato quattro operatori di telefonia fissa e mobile operanti in Italia (Fastweb, Tim, Vodafone Italia e Wind Tre) e dall’altro lato l’Autorità. Il caso dellea 28 giorni Fra il 2016 e il 2017 i quattro operatori decisero di modificare la periodicità nell’invio delle: non più ogni fine mese, ma ogni 28 giorni. Leannuali così divennero 13 e non più 12. E gli utenti si trovarono a pagare una maggiorazione delle tariffe pari al +8,6%. Dopo un lungo braccio di ferro politico e giudiziario, nonché l’attivazione delle ...