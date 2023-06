Birra | per 9 ristoratori su 10 il suo consumo traina il cibo made in Italy

Leggi su webmagazine24

(Di venerdì 9 giugno 2023) ROMA – Sapevamo che per gli italiani è la bevanda simbolo della socialità e dello stare insieme. Ora un nuovo studio dimostra che laconsumata nei bar e nei ristoranti è anche un volano fondamentale per la filiera agroalimentare italiana e le eccellenze delin. A rivelare per la prima volta l’impatto L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Turismo, una persona su quattro sceglie l’Italia per l’enogastronomia Bufala Dop, produzione e fatturato in crescita a 530 milioni Prorogato al 30 giugno il regime semplificato per attivare lo smartworking Registro delle Opposizioni, a 6 mesi dall’avvio è flop Borsa di Milano oggi 6 marzo 2023 Bibanca vince il premio Abi Innovazione Clienti Retail