Violamania | grazie Fiorentina Ma ora sia rivoluzione se si vuol tenere Italiano e respingere il Napoli

La squadra ha risposto bene, la Fiorentina ha fatto una gara attenta nel primo tempo e,alla classe di uno spettacolare Saponara, ha trovato tre punti importantissimi nella corsa all'ottavo ...Per il resto, la Fiorentina ha offerto una prestazione di grande qualità e, al netto di qualche sbavatura difensiva, anche di grande soliditàad un pressing che ha spesso messo in difficoltà ...La squadra ha risposto bene, la Fiorentina ha fatto una gara attenta nel primo tempo e,alla classe di uno spettacolare Saponara, ha trovato tre punti importantissimi nella corsa all'ottavo ...

Violamania: grazie Fiorentina. Ma ora sia rivoluzione se si vuol ... Calciomercato.com

Resta l’amarezza, cocente, per aver visto sfuggire dalle mani una gara che valeva un trofeo arrivata agli sgoccioli e che sembrava realmente alla portata per la Fiorentina. Resta il rammarico per le d ...Non era proprio il risultato più inaspettato. Anzi, diciamo pure che l’Inter finalista di Champions era forse l’avversario peggiore da affrontare per la Fiorentina. Eppure, nonostante i pronostici pen ...