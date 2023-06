...tra campionato e Coppa Italia) in prestito con diritto di riscatto e controriscatto daldovrebbe restare in granata. Il tecnico Ivan Juric lo porterà in ritiro per testarlo. Davide, ...... Ivan Juric resterà sulla panchina delanche nella prossima stagione. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport , il d.t., che agirà sul mercato, sa perfettamente entro quali ambiti si ...Oggi a Milano c'è stato l'incontro tra Ivan Juric e la società. Al tavolo il presidente Urbano Cairo , il direttore tecnico Davidee l'allenatore, uscito soddisfatto dal confronto. C'è condivisione sulle scelte da fare sia per quanto riguarda l'organizzazione che per l'aspetto tecnico. Da migliorare aspetti legati al ...

Torino, Vagnati in Sudamerica pesca Pierotti Calcio News 24

TORINO - Rinnovo sì o rinnovo no E se sì, quando La situazione è sotto vari aspetti liquida, come si usa dire di questi tempi. E perdura da almeno lo scorso autunno. Quando Cairo trattò con Vagnati ...Lo svela 'Sky Deutschland': su laterale 25enne c'è il Torino e un altro club di Serie A non specificato, la sua valutazione di mercato si aggira sui tre milioni di euro.