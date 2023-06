Vanessa Leonardi a SuperNews | “Italiano e Gonzalez resteranno alla Fiorentina | il Napoli dovrà difendere Osimhen Inter? Può vincere la Champions”

Leggi su seriea24

(Di mercoledì 7 giugno 2023), parliamo della finale di Praga che sarà trasmessa in diretta da Sky Sport: quante chance, da 0 a 100, ha la Viola di poter portare a casa la coppa e perché?Non mi posso sbilanciare perché è una finale, perché in una partita secca contano i dettagli e ci sono troppe variabili in gioco. Di certo laè una bella squadra, ha acquisito subito una mentalità europea, anche grazie al lavoro splendido di, sa giocare anche in stadi rumorosi con una personalità invidiabile. Basta guardare la partita contro l’di Coppa Italia. A proposito di Vincenzo, pensi che De Laurentiis abbia scelto lui per proseguire il fantastico ciclo aperto da Luciano Spalletti?Io credo che l’allenatore dellaabbia un contratto e, come ha detto lo stesso Barone, verrà ...