Serie A 22 23 | 38^ giornata | le decisioni del Giudice Sportivo

Leggi su 11contro11

(Di mercoledì 7 giugno 2023) LaA 2022-2023 è giunta al termine, ma con gli ultimi provvedimenti delsi sa già chi saranno i giocatori che non potranno scendere in campo nella primadella stagione 2023-2024. In particolare sono 12 i giocatori incappati in squalifica, tra i quali si evidenziano ben 5 espulsi. In particolare, sono stati fermati per due turni i difensori Marlon del Monza, sanzionato anche con 5.000 euro di ammenda, e Rogerio del Sassuolo. Una soladi squalifica, invece, per Kelvin Amian dello Spezia, Nicolò Cambiaghi dell’Empoli e Ruan Tressoldi del Sassuolo. Squalifica per una gara anche per il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, espulso nel corso del match contro il Monza. Tra i sette calciatori che partivano da uno status di diffidati e sono stati nuovamente ...