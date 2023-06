Multe autovelox mobile a Castelvenere | Ceniccola FI | “È il momento di dire basta!”

Il primodotato di intelligenza artificiale è già in funzione a Londra e può collegarsi ...Unito e della Driver and Vehicle Licensing Agency (DVLA) per verificare se un conducente ha...Se in Italia ci lamentiamo dellestradali, specialmente quelle degli, non va certamente meglio in Finlandia dove un uomo è balzato agli onori delle cronache internazionali per una multa record : dovrà pagare ben ...... vissute con una media di poco meno di 80 verbali al giorno, sono state appena tre leal termine dell'ultimo servizio, quello del 25 maggio. 'Segno che il serviziosta educando gli ...

Ancora polemiche per le multe fatte con gli autovelox sulla Nettunense Il Caffè.tv

Il ministro dei Trasporti torna a parlare della riforma del Codice della Strada e annuncia interventi sui rilevatori automatici di velocità, spesso non "omologati" e usati più per "rimpinguare le cass ...Gli attivisti per la privacy hanno lanciato un nuovo allarme sugli autovelox " AI " in stile Grande Fratello che utilizzano un sistema di scansione 4D per guardare i conducenti all'interno delle loro ...