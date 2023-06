Marco Mazzoli conforta Helena | il prezioso consiglio del naufrago

(Di mercoledì 7 giugno 2023)rincuoraPrestes: ilspeciale delper la modella. Ecco cosa è emersodopo aver assistito alla scena in cuiPrestes affronta un nuovo scontro con i naufraghi raggiunge la modella. Nel corso del daytime de L’Isola dei Famosi andato in onda questo pomeriggio ilha rilasciato unad. Leggi anche –> Pamela Camassa e Andrea, il duro faccia a faccia con una naufraga: “Sei partita male” Ildi… “Credo che i miei compagni abbiano difficoltà a resettare tutto e a ripartire da capo perchè hanno provato a dare ad ...

... arrivando addirittura ad avere un vero e proprio crollo emotivo, tanto da far preoccupare. Difatti quest'ultimo, sentendola piangere lacrime amare, si è avvicinato cercando di tirarle ...I dissapori di puntata hanno presto lasciato spazio ad un abbraccio che, per il momento, sembra sancire una tregua., dopo gli attriti nel corso dell'ultima diretta dell' Isola dei Famosi 2023 , ha deposto le armi contro Helena Prestes attraverso un gesto che la modella brasiliana ha apprezzato. "...Isola, Gian Maria Sainato,e il gesto di pace verso Helena Prestes. Lei: 'Solo falsità' Isola, Corinne Clery contro Cristina Scuccia: la ribellione contro le strategie degli autori ...

Helena Prestes ha litigato ancora una volta con i naufraghi per poi scoppiare in lacrime. Mazzoli l'ha consolata.Ad essere portavoce del malcontento è soprattutto Marco Mazzoli. Lo speaker di Radio 105 non le manda mai a dire e anche nei confronti dell’attrice ha mantenuto questa coerenza. In particolare Mazzoli ...