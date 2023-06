Marco e Gabriele Bianchi | confermata condanna

(Di mercoledì 7 giugno 2023) La Corte di Cassazione ha confermato laa quattro anni e sei mesi di, i due fratelli coinvolti nell’omicidio di Willy Monteiro Duarte. È venuto fuori che i fratelliavevano un’attività di spaccio di cocaina, che gestivano usando un linguaggio in codice per comunicare le quantità di droga ai clienti. Le intercettazioni telefoniche sono state centrali per la loro incriminazione. La Cassazione ha ritenuto che queste cessioni di cocaina fossero ripetute fossero la prova di un’attività di spaccio professionale, escludendo la considerazione di fatti di lieve entità. L'articolo proviene da Italia Sera.

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a quattro anni e sei mesi di Marco e Gabriele Bianchi, i due fratelli coinvolti nell'omicidio di Willy Monteiro Duarte. È venuto fuori che i fratelli Bianchi avevano un'attività di spaccio di cocaina, che gestivano usando un ...

