“Luis non c’è più” | Fedez rompe il silenzio e svela i motivi della lite e la scomparsa da Muschio Selvaggio

(Di mercoledì 7 giugno 2023) PerchéSal hanno litigato? Ora non è più un mistero ed a parlarne è stato proprio il rapper nel suo ultimo podcast di. La vera notizia è cheSal non c’è né ci sarà più in futuro e che la loro separazione lavorativa ha influenzato inevitabilmente anche la loro... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

... mentrede Guindos ha detto che "un'unione bancaria incompleta è una vulnerabilità chiave per ... che tiene la parità, senza spunti Londra , cheevidenzia significative variazioni sui prezzi, e ...Tuttavia, qualcosa si è incrinato tra Fedez e Sal e quest'ultimotornerà nel podcast Muschio Selvaggio . Fedez eSal, il rapper svela la verità sulla lite con un video In un video ...... né io nésiamo stati pagati, tutti i soldi sono stati spesi per il format - ha spiegato Fedez - è stata una parentesi molto impegnativa,era d'accordo sul farla, poi mi ha detto di ...

Fedez e Luis Sal: che cosa è successo tra i due La versione del rapper Vanity Fair Italia

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Dov'è finito Luis Sal In rete e sui social se lo chiedevano in molti. L'improvvisa assenza del giovane influencer dal podcast Muschio Selvaggio, realizzato con Fedez… Leggi ...