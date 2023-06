Atletica | gli avversari di Marcell Jacobs a Parigi | sfida stellare a due Campioni del Mondo e al primatista stagionale

Leggi su oasport

(Di mercoledì 7 giugno 2023)dovrebbe tornare in gara in occasione della quarta tappa della Diamond League, che andrà in scena venerdì 9 giugno a. Il Campione Olimpico dei 100 metri dovrebbe riabbracciare il massimo circuito internazionale dopo quasi due anni di assenza e dovrebbe fare il suo esordio, dopo aver rinunciato agli appuntamenti di Rabat e Firenze a causa di una sciatalgia. Il condizionale è però d’obbligo, perché il nome del Messia dell’tricolore è sì presente nella startlist dei 100 metri (previsti alle ore 22.12), ma non ha ancora confermato in prima persona che sarà sui blocchi di partenza nella capitale francese.se la dovrà vedere con una serie didavvero da urlo, se deciderà effettivamente di ...