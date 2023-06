La denuncia di Borrelli | “Soccorsi in ritardo | paziente muore nel parco dell’ospedale”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 6 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiViene colto da malore mentre si trova nel grandedel Policlinico di Napoli, in attesa del bus-navetta che doveva condurlo in uno dei padiglioni: ma in quell’ospedale non esiste il pronto soccorso, quindi viene chiamata una ambulanza dal vicino ospedale Cardarelli, che arriva in una ventina di minuti e non riesce a salvare la vita al. E’ la vicenda riferita dal deputato dell’Alleanza Verdi-Sinistra, Francesco Emilio. “Diversi cittadini mi hanno contattato perre questa vicenda gravissima. Intorno alle 10 del mattino unche aspettava il bus interno sarebbe collassato a causa di un malore, probabilmente infarto. Secondo i testimoni non sarebbe arrivato alcun soccorso se non dopo circa 20 minuti con l’arrivo di un’ambulanza dal vicino ...