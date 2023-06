Investito in bici | 12enne muore in ospedale dopo quattro giorni

Incidente stradale mortale nel Casertano. Il piccolo Valerio è morto . Il 12enneda un'auto guidata da un 19enne venerdì pomeriggio mentre si trovava in bicicletta in via Leonardo da Vinci a San Nicola La Strada , in provincia di Caserta , non ce l'ha fatta. I soccorsi ...Un uomo di 59 anni è morto a Latina dopo essere statoin bicicletta da un'auto . La vittima, Danilo Carloni, è stato centrato in pieno dalla ... L'incidente trae auto . La dinamica del ...Per l'uomo, un bracciante agricolo di origine pachistana, non c'è stato nulla da fare. - ... Potrebbe, quindi, non essersi accorto subito dell'uomo che era in, per poi rendersi conto di ...

Danilo Carloni morto in bici investito da un'auto a Latina: il 59enne era a pochi metri da casa sua Virgilio Notizie

Tragedia a San Nicola La Strada, comune alle porte di Caserta, dove un bimbo di 12 anni è morto dopo essere stato investito da un'auto mentre era in bici. Il decesso in ospedale dopo 4 giorni ...Incidente stradale mortale nel Casertano. Il piccolo Valerio è morto. Il 12enne investito da un'auto guidata da un 19enne venerdì pomeriggio mentre si trovava in bicicletta in via Leonardo da Vinci a ...