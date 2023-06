Filippo Bisciglia scatenato dopo la notizia su Pamela Camassa | tutto ‘in diretta’

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 6 giugno 2023)sta per tornare in tv da protagonista: poche settimane e inizia una nuova edizione di Temptation Island. C’è grande attesa per il docu-reality estivo di Canale 5, sopratsulle coppie che hanno deciso si mettersi in gioco e testare il proprio rapporto. Resisteranno a tentatori e tentatrici? Gli spoiler su chi è già partito per la Sardegna non mancano ma al momento nessunaufficiale dalla produzione. Nel frattempo, a proposito di tv, il conduttore tanto amato dal pubblico non si perde una puntata dell’Isola dei Famosi 2023. Da quasi due mesi, infatti, la suaè in Honduras, tra i naufraghi di Ilary Blasi, e per la cronaca se la sta cavando benissimo. Proprio nella puntata andata in onda lunedì 5 giugno è stata nominata prima finalista ...