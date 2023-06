Dl Pa | Bonafè Pd | ' decreto è cavallo di Troia per mettere bavaglio a Corte Conti'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 6 giugno 2023) Roma, 6 giu. (Adnkronos) - "Avete preferito alimentare lo spettro del nemico solo per distrarre l'attenzione sui ritardi sull'attuazione del Pnrr. Avete usato questocomediperila chi vi richiama alla responsabilità. Agitate il caprio espiatorio per nascondere la vostra incapacità. Non vi permo di giocare a nascondino con il Pnrr. E' un bene comune del nostro Paese". Così Simonaannunciando il voto contrario del Pd alla fiducia sul dl Pa. "Addebitare i ritardi alladei-aggiunge- è facile ma non funziona" e per "i rischi che fare correre al Paese, voteremo convintamente contro al fiducia".critica anche l'abuso di decreti e fiducie da parte del ...