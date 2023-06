Roma | rissa finisce a coltellate | grave 35enne

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 5 giugno 2023) Una lite tra tre persone è finita nel sangue, nel pomeriggio di domenica 4 giugno. Gli agenti della Polizia locale diCapitale, il V Gruppo Cassilino, sono intervenuti in piazzale Pino Pascali a Porta Portese est, per una discussione animata tra tre uomini alle 15 e 40. Ad essere coinvolti nell’acceso diverbio, in cui a un certo punto pare sia spuntato anche un coltello, due cittadini stranieri e un italiano. Quando gli agenti sono arrivati hanno trovato un uomo accoltellato Purtroppo quando gli uomini della Locale sono arrivati la lite era già degenerata e undi nazionalità brasiliana era riverso a terra nel sangue, colpito con una coltellata. Immediatamente si sono attivati i soccorsi per il ferito che è stato trasportato in codice rosso, dai sanitari del 118, presso l’ospedale Umberto I. Al momento non si conoscono ancora le condizioni ...