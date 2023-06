Roma | Abraham KO | infortunio al ginocchio

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 5 giugno 2023) L'inglese si è fatto male contro lo Spezia nell'ultima gara del campionatoalper Tammy: lesione del legamento crociato anteriore delsinistro. Questo l’esito dei controlli medici dopo il KO subìto contro lo Spezia domenica sera nell’ultimo match del campionato. Nel tentativo di intervenire su un pallone,e Ampadu si scontrano: movimento innaturale deldel centravanti giallorosso, il replay sembra non promettere nulla di buono. Staff medico in campo, ma primi soccorsi inutili.non può continuare, al suo posto in campo Spinazzola. Poi, di corsa, ad effettuare gli esami del caso, mentre Dybala realizzava il gol del 2-1 e prendeva l’abbraccio dei tifosi con tutto il resto della squadra. L’esito è il più ...