Nursery a scuola per la neomamma Sofia | “Così potrà dare la maturità”

(Di lunedì 5 giugno 2023)per la. Suona la campanella al liceo Nervi-Severini di Ravenna.Baroni è al suo ultimo anno die mamma a tempo pieno del piccolo Edoardo, nato otto mesi fa. La ventenne esce dall’aula spingendo il passeggino. Tra la ricreazione e la lezione successiva c’è giusto il tempo per una poppata o per cambiare il pannolino.L’ambiente a misura di neonato realizzata all’interno dell’istituto è stata la soluzione a tutti i suoi problemi: le ha permesso di proseguire gli studi per coronare il suo sogno di diplomarsi insieme ai suoi compagni. E’ un cambio di passo quello che parte dal ravennate e un esempio per tutte le altre strutture: una mamma può anche studiare.lo dimostra ...

Lasi è quindi messa in moto per farla tornare. In un'aula non più utilizzata è stata ricavata la, allestita con il contributo di altri studenti, che l'hanno decorata, e dell'...La sua comunità scolastica ha fatto di tutto per permetterle di continuare gli studi, ad esempio allestendo una. A riportarlo La Repubblica. 'Prof, non ce la faccio, lascio la'...Per farla tornare a, Gianluca Dradi decise di istituire unapresso il suo liceo artistico Nervi - Severini di Ravenna. Inoltre, concesse che il passeggino potesse essere tenuto in ...

Con una mano prende appunti di italiano e matematica, con l'altra spinge il passeggino. È la vita di Sofia Baroni, studentessa-madre che frequenta l'ultimo anno del liceo artistico Nervi-Severini di R ...Divenuta mamma lo scorso ottobre, la giovane deve barcamenarsi tra responsabilità e vita da studentessa: per fortuna a darle una mano c'è l'intera comunità scolastica ...