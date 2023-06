Intitolato a Gianluca Vialli il Campo 3 del CPO “Giulio Onesti”

Leggi su oasport

(Di lunedì 5 giugno 2023) È statonella giornata di oggi, lunedì 5 giugno, il3 del Centro di Preparazione Olimpica “” di Roma. Alla cerimonia sono intervenuti il presidente del CONI Giovanni Malagò, il presidente della FIGC Gabriele Gravina, il vicepresidente del CONI Silvia Salis, il presidente del CIP Luca Pancalli, i segretari generali di CONI e FIGC, Carlo Mornati e Marco Brunelli, gli ex presidenti federali Franco Carraro e Giancarlo Abete. Presenti anche il nipote di, Riccardo, alcuni pazienti dell’ospedale Bambino Gesù, gli Azzurri e il ct Roberto Mancini che hanno svolto una seduta di allenamento sulprima di partire per la Sardegna dove svolgeranno la prima parte di preparazione in vista della Final Four ...