Addio Rossella Brescia | la carriera stroncata dalla grave malattia | non c’è stato niente da fare

Leggi su howtodofor

(Di lunedì 5 giugno 2023)Il suo talento è indiscutibile, ma quellasembrerebbe la causa scatenante della sua uscita dalle scene televisive. Come dimenticare la bravissima conduttrice, amata dal pubblico in particolar modo per la sua più grande vocazione, il ballo.infatti, negli anni 2000 è stata una delle più amate insegnanti di ballo della scuola di Amici. A lasciare a bocca aperta il pubblico, sono state le sue esibizioni, non solo per la tecnica impeccabile, ma anche per la sua innata capacità di trasmettere emozioni al pubblico., di origine tarantine, è considerata una delle ballerine più famose in Italia; ha esordito in tv grazie alla sua partecipazione a diversi concorsi di bellezza, tra cui Miss Sorriso Puglia. Le sue prime apparizioni la ...