Gigi Dall’Igna difende Ducati | “Non è concorrenza sleale!”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 4 giugno 2023) Continuano, costantemente, le polemiche che investono puntualmente. Il team di Borgo Panigale è stato additato di “sleale” per colpa dei suoi diversi team satellite che corrono in MotoGP. Le rivali della Nuvola Rossa trovano assurdo, infatti, che la squadra guidata in pista dal campione del mondo Francesco Bagnaia possa contare su diversi piloti pronti, magari, ad aiutarsi nel momento del bisogno. Un orizzonte cheha ricacciato al mittente in una delle sue ultime interviste. Le dichiarazioni didi“Questa è una bella situazione per noi in termini di budget e sicuramente anche in termini di aspetti sportivi – cosìdiai microfoni di ...