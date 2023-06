Pnrr | Fitto | “Italia non perderà occasione | opposizione sia responsabile”

(Di sabato 3 giugno 2023) Il ministro degli Affari U: "Con UNione caso chiuso, ci muoviamo in perfetta sintonia" “L’nonquesta, le critiche sono legittime però siamo di fronte a una sfida non del governo ma per il Paese, ci attendiamo un atteggiamento, nel merito”. Così il ministro degli Affari Ue Raffaele, al Tg1, rispondendo alle critiche delle opposizioni. “Per le modifiche al Pnnr il termine è al 31 agosto. Solo 5 Paesi su 27 hanno presentato le loro modifiche. Siamo il linea con il percorso Ue”, ha detto ancora il ministro. Quanto alla terza tranche del Pnnr “abbiamo svolto un lavoro intenso e positivo. Ora è in corso la verifica con l’Ue che sono sicuro si concluderà positivamente e senza difficoltà”. Caso chiuso con l’Ue sul Pnnr? “Assolutamente sì. Già ieri il governo ...

A partire da lunedì 5 giugno con il ministroche invierà in Parlamento la terza relazione sullo stato di attuazione del, la prima firmata dal governo Meloni e che si va ad intrecciare con ......in pratica tira dritto per quanto la situazione - fotografata dalla relazione semestrale che... Iniziative che, linee guida alla mano, non sono proprio centrate rispetto al. Ed è per questo ...Contrasto che si è poi snodato fra conferenza stampa del 31 maggio e question time del 1° giugno del ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il, Raffaele, e l'...

Del resto, da giorni si consumava il contrasto fra l’esecutivo e la Corte, concretizzatosi nell’emendamento per limitarne i controlli sul Pnrr. Il Presidente della Corte dei Conti, in audizione alla ...La Commissione cerca la ricomposizione con l'Italia e parla di "scambi costruttivi". Ma Carlo Fidanza, capo delegazione di Fdi all'Europarlamento, ...