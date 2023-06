Nocera Inferiore | al V° Comprensivo di scena “Anche i piccoli gesti salveranno la terra”

(Di sabato 3 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiMercoledì 7 giugno alle ore 16:30, al V IstitutoStatale di, nei locali del plesso scolastico ubicato in Via Carlo Cafiero (quartiere Piedimonte), la classe 4^ A metterà inla(I pirati del riciclaggio in azione)”. Iallievi della classe 4^ A della scuola primaria, diretta dalla coordinatrice docente Stefania Schiattarella, infatti, nel corso della manifestazione, organizzata nell’ambito del progetto di educazione ambientale, civica e tecnologica, attraverso la realizzazione di attività manuali, canore e di drammatizzazione, evidenzieranno il tema dellaone sostenibile dei rifiuti ...

Tempo di Lettura: 2 minuti Nel corso dei servizi istituzionali di vigilanza stradale, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un cittadino italiano, originario di, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, il 30 maggio scorso, un equipaggio della Sottosezione della Polizia Stradale di Sala Consilina, in ...I grossi pezzi di intonaco sono caduti durante la notte. Ed è stata una fortuna per l'assenza di passanti in via Canale a. Si è sgretolato parte del cornicione del tetto del municipio. Questa mattina sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'area. I pompieri hanno spicconato l'......Salvatore DE RISO MONTANO ANTILIA Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Alberto DEL GAUDIO MONTECORVINO PUGLIANO Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Antonio GALDI...

Rivoluzione raccolta differenziata a Nocera Inferiore, oggi la partenza ilmattino.it

I grossi pezzi di intonaco sono caduti durante la notte. Ed è stata una fortuna per l'assenza di passanti in via Canale a Nocera Inferiore. Si è sgretolato parte del cornicione ...Scelto l'arbitro del match della fase nazionale dei playoff in programma domenica 4 giugno allo stadio XXI Settembre-Franco Salerno. Calcio d'inizio alle ore 16:30 ...