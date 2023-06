Napoli | Cannella e il prossimo allenatore azzurro | “Italiano emulerà Spalletti”

Leggi su contropiedeazzurro

(Di sabato 3 giugno 2023) Intermediario ed esperto di calciomercato, con un passato da dirigente di squadre come Salernitana, Modena, e Cagliari, Giuseppeè intervenuto a Radio Marte Sport Live parlando die delle ipotesi di successione a Lucianosulla panchina azzurra: “Mi auguro che l’erede sia un, la nostra scuola ha sempre insegnato calcio al mondo. Il tecnico toscano ha fatto un lavoro incredibile, De Laurentiis da lui ha avuto veramente il massimo, perché ha ottenuto risultati sportivi eccezionali, risultati economici notevoli e la valorizzazione del prodotto“. Nel suo intervento,ha proseguito affermando che non sarà facile raccogliere l’eredità del tecnico di Certaldo e che il patron De Laurentiis avrebbe dovuto fare di più per trattenerlo, enunciando poi una lista di ...