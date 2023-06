Ultime Notizie Serie A | le parole di Leao e Italiano

(Di venerdì 2 giugno 2023) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Fiorentina,: «Concludiamo benissimo il campionato ed è quello che volevamo in vista di Praga» Vincenzo, allenatore della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa al termine del match vinto contro il Sassuolo. Milan,dopo il rinnovo: «Ho capito come alzare il mio livello in campo. Fuori dal campo Pioli…» Rafael, attaccante del Milan, ha parlato a MilanTv dopo il rinnovo di contratto con i rossoneri. Ecco le sue dichiarazioni. Fiorentina, Castrovilli: «Dobbiamo migliorare l’ultimo passaggio» Gaetano Castrovilli, centrocampista della Fiorentina, ha parlato a DAZN al termine del primo tempo del ...

Ha aperto la porta dopo una trattativa con i carabinieri l'uomo che si era barricato in una casa a Ponte dell'Olio , in provincia di . I militari ora lo hanno preso in custodia. La vicenda è ancora ...È morto mentre cercava di uscire da quell'inferno di fuoco del palazzo di Colli Aniene , a Roma . Di lui per ore si è saputo poco e niente perché è scappato come meglio poteva, senza documenti. Quindi,...In pieno recupero gli ospiti provano l'assedio con leenergie: Carretta riceve in area e ... da 0 - 2 a 3 - 2 sul Parma al 90' con super Luvumbo! Leggi i commenti Calcio: tutte le2 ...

Guerra Ucraina-Russia, le notizie di oggi | Putin: «Bisogna evitare la destabilizzazione del Paese». Il capo... Corriere della Sera

Nel tardo pomeriggio odierno la Beneamata scende in campo per l'ultima gara di un campionato non certo esaltante per i colori del cielo e della notte. La Supercoppa conquistata a Riad demolendo ...Le dichiarazioni dell'allenatore del Sassuolo, Alessio Dionisi, al termine della sconfitta contro la Fiorentina ...