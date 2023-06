Ucraina | Tajani | “La pace non può essere la resa di Kiev Significa che i russi devono ritirarsi” – Video

(Di venerdì 2 giugno 2023) “Lanon puòladell’. Ladevela libertà, l’indipendenza e il ripristino del diritto internazionale”, così il ministro Antonioa margine della Parata del due giugno a Roma. “Quindiche i– ha continuato – Tutti stiamo lavorando per cose concrete, l’Italia ha fatto le sue proposte: una zona franca attorno alla centrale di Zaporizhzhia e una permanente decisione di lasciare libero il corridoio verde per permettere agli africani di avere frumento e cereali che arrivano daa e”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

AGI/Vista - "La pace non può essere la resa dell'. La pace deve essere la libertà, l'indipendenza e il ripristino del diritto internazionale", le parole del ministroa margine della Parata del due giugno a Roma.Riguardo alla situazione in, ha aggiunto: 'Niente che si chiami pace può essere scambiata ... Antonio, ha salutato gli ambasciatori a margine della parata militare organizzata per le ...... di cui l'inaccettabile aggressione della Federazione Russa all'rappresenta la più brutale ...di Camera e Senato Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa e il ministro degli Esteri Antonio. Di "...

Tajani: Pace non può essere resa dell'Ucraina - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha partecipato stamane alla Festa della Repubblica ...AGI/Vista - "La pace non può essere la resa dell'Ucraina. La pace deve essere la libertà, l'indipendenza e il ripristino del diritto internazionale", le parole del ministro Tajani a margine della Para ...