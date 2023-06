Temporali sul 2 giugno | perturbazione durante il weekend

(Di venerdì 2 giugno 2023) Le previsioni fino a domenica 4anchequesto Ponte del 2, con temperature decisamente più basse rispetto a un anno fa: nel 2022,questo periodo festivo, si registrarono infatti i primi 40°C all’ombra in Italia. Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, conferma quindi che anche negli ultimi mesi abbiamo osservato importanti segnali del cambiamento climatico e anche quest’ultima fase temporalesca ci ricorda che l’energia in gioco è aumentata a causa del riscaldamento globale. Nel dettaglio, la Festa della Repubblica vedrà rovesci nel pomeriggio a ridosso dei rilievi e nelle zone adiacenti: si tratterà dinelle zone interne appenniniche, sulle Alpi e sulle Prealpi, in successivo esaurimento serale. Lungo le coste la situazione ...

Al nord:pomeridiani su Alpi, Prealpi, Appennino, più rari in pianura. Al centro: via via più instabile e temporalesco su rilievi e zone vicine. Al sud:pomeridiani. Sabato 3. Al ...Precipitazioni: nelle ore centrali della giornata rovesci e, moderati o forti, in transito dalle pianure orientali verso ovest; i fenomeni più intensi attesisettore settentrionale.

Rischio temporali e grandine nelle prossime ore Nonostante da 24 ore siamo entrati ufficialmente nell'Estate meteorologica, la festa della Repubblica sembra destinata a trascorrere sotto il segno del ...(Adnkronos) – Temporali anche durante questo Ponte del 2 giugno, con temperature decisamente più basse rispetto a un anno fa: nel 2022, durante questo periodo festivo, si registrarono infatti i primi ...