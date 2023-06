ASCOLTI TV 1 GIUGNO 2023 | GIGI UNO COME TE 22 | 5% | ZELIG 14 | 2% | DRITTO E ROVESCIO 7 | 4% | CHICAGO FIRE 6 | 4% | VARI EXPLOIT TRA LA VITA IN DIRETTA 26 | 7% | ORE 14 9% | MATTINO 5 25 | 3% E POMERIGGIO 5 20 | 2%

... poi durante la terza stagione e a causa di un vistoso calo di, si è deciso di non dare a ... Divisa in due blocchi da dieci episodi, gli ultimi sono in arrivo dal dueper una lunghissima ...D'altronde, la musica popolare è, per ragione sociale, destinata addiffusi o diffusissimi ...alla rituale gara del tormentone si sveleranno per intero non prima della fine di. Ma ci ...Partiamo dalla tv pubblica e vediamo quali sono stati gli. Su Rai 1 il concerto 'Gigi Uno Come Te: ancora insieme' conquista .000 spettatori pari al % di share. Per Rai 2 il film ' Snake Eyes G. I Joe Le Origini' piace a .000 spettatori con il % di ...

Ascolti tv giovedì 1 giugno 2023: Gigi D’Alessio Uno come te ancora insieme, Zelig | Dati Auditel SuperGuidaTV

Tutti i dati Auditel di giovedì 1 giugno. Chi ha vinto agli ascolti tra Gigi-Uno come te- Ancora insieme, il concerto di Gigi d’Alessio ...Ultimi dieci episodi per Manifest, la serie fantascientica di Netflix. Sui viaggi nel tempo e poteri extra-sensoriali ecco quali sono le serie da vedere o rivedere.