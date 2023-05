Spider-Man | Across the Spider-Verse | la recensione di un film straordinario | punto

: Across the- Verse potrebbe essere seguito da nuovi lungometraggi in live - action sempre dello stesso ...Intervistati da Variety durante la premiere a Los Angeles, i produttori di: Across The- Verse hanno confermato che una versione live action incentrata sul personaggio di Miles Morales è in lavorazione. Amy Pascal ha inoltre aggiunto che un quarto film ...Il doppiaggio in portoghese dell'ultima scena di: No Way Home potrebbe aver confermato l'esistenza di Miles Morales nel Marvel Cinematic Universe: un frammento del finale della pellicola, doppiato in Brasile in lingua portoghese, mostra ...

Il salto psichedelico di Spider-Man da una dimensione all’altra Fumettologica

Spider-Man: in sviluppo un film live-action su Miles Morales!. Resta aggiornato sulle novità e le anticipazioni sulle ultime novità della tv in streaming e satellitare.Spider-Man: Across the Spider-Verse potrebbe essere seguito da nuovi lungometraggi in live-action sempre dello stesso universo.