Plastino | «Pioli sfortunato Inter incide nell’animo dei tifosi»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 1 giugno 2023) Analizzando il lavoro di Stefanoal Milan, il direttore di Radio Sportiva Micheleha sottolineato quanto il tecnico rossonero abbia avuto sfortuna nell’essere eliminato proprio dall’in Champions League.NEI GIUDIZI – Questo il pensiero di Michelesul lavoro di Stefanoal Milan: «La sfortuna perè stata l’eliminazione contro l’, chetantissimodei. In campionato non poteva fare nulla visto il percorso del Napoli, lo scorso anno ha vinto lo scudetto e quest’anno è arrivato in semifinale di Champions League. Però appunto ha avuto sfortuna».-News - Ultime notizie e calciomercato...