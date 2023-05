Segni | «Premierato | da Meloni proposta lineare Il governo vada avanti | se la sinistra si arrocca sbaglia»

NO al taglio del cuneo fiscale, NO al(che avevamo lanciato noi), NO a tutto. ... L'unica vera notizia del giorno dopo la batosta , è che il Pd delle mille correnti ha ridatodi vita. ......di centro - destra è divisa sulle proposte di riforma istituzionale " presidenzialismo o... quella che fu messa in movimento dal Manifesto dei 31, promosso da Mario, nel gennaio del ...A parlare è Mariotto, "Mario", politico, giurista e soprattutto protagonista della svolta ... Il(o "sindaco d'Italia") potrebbe essere un punto d'incontro tra forze di maggioranza e ...

Mario Segni: «Premierato, da Meloni proposta lineare. Il governo vada avanti. Se la sinistra si arrocca... Corriere della Sera

Il «padre» del maggioritario: «Basta liste bloccate. Bisogna tornare ai collegi uninominali. C’è una vecchia fobia degli italiani per le istituzioni forti. sono necessarie invece forme che spingano ad ...«La polemica con la Corte dei conti non è un fatto isolato, ma solo l’ultimo di numerosi sintomi di un progressivo allontanamento dal principio di legalità. Il ritorno a un governo politico viene inte ...