Maestri di strada onlus | si chiude il progetto ‘Esserci nel quartiere’

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Tempo di lettura: 4 minutiContinueranno a seguire la “maestra” gli oltre 200 ragazzi, educatori, docenti, facilitatori, psicologi coinvolti nel“Esserci nel quartiere” che si è chiuso con una bellissima e coloratissima festa di comunità che ha illuminato il Centro “Ciro Colonna” di Ponticelli. Piani educativi individualizzati per la presa in carico e inclusione di giovani a rischio di devianza o in condizione di grave marginalità sono stati rispettivamente lo strumento primario e l’obiettivo ambizioso del“Esserci nel quartiere”, finanziato con i fondi PON Legalità 2014-2020, Asse 4 – Azione specifica 4.1.2 dalla Città Metropolitana di Napoli. Durante i due anni di attività i 30 operatori di “di” hanno lavorato con i ragazzi segnalati ...