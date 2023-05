Rinaturalizzare il corso dei fiumi per reagire a decenni di “tombinamento” selvaggio

Leggi su linkiesta

(Di martedì 30 maggio 2023) Se la crisi climatica è una bomba a orologeria, in Italia il ticchettio arriva dai. Il caso Emilia-Romagna dimostra come l’acqua – una risorsa preziosissima – abbia anche effetti distruttivi se incontrollata. Un tempo pensavamo bastasse canalizzarla con l’ingegneria idraulica, ma i modelli adottati fino a oggi non bastano più. Siamo davvero sicuri allora che nel Paese europeo a maggior rischio idrogeologico, sia una buona idea tombare i? «L’Italia conta 628mila frane sulle 750mila in tutta Europa», spiega Erasmo D’Angelis, sottosegretario di Stato al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che nel 2014 guidò ItaliaSicura, task force incaricata di progettare opere di prevenzione durante il governo Renzi. «Siamo un territorio non solo morfologicamente giovane ma anche sottoposto a più piogge rispetto agli altri Paesi europei. Abbiamo ...