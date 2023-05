Il centrodestra vince queste elezioni Amministrative | ovunque

(Di martedì 30 maggio 2023) “Ile conferma il suo consenso tra gli italiani, il suo radicamento e la sua forza. A tutti i sindaci i miei auguri di buon lavoro”.le prime parole di Giorgia Meloni a commento del successo delnei ballottaggi delle. In un video pubblicato sui social, Meloni rivendica il risultato. “Un premio al nostro buon governo”, ha aggiunto la leader di Fratelli d’Italia, che si concentra in particolare su Ancona, dove ilha interrotto il dominio del centrosinistra che durava da quasi 30 anni: “Un risultato storico, non ci sono più le le roccafortì”, sottolinea Meloni. Iltrionfa ai ballottaggi: ...

Il Partito Popolare, principale forza dinei voti totali supera i socialisti di 750 ... Il Partito Popolare, a livello regionale,anche nelle Isole Baleari, Valencia e Murcia, per ...Il premier commenta i risultati con un video su Facebook: 'Ilqueste elezioni amministrative, conferma il suo consenso fra gli italiani, il suo radicamento, la sua forza. Voglio ...... i ballottaggi sono storicamente favorevoli al Pd, tanto che ilpuntava ad abolirli. ...Pd sia il primo partito nel voto di lista non è per noi una consolazione perché da soli non si, ...

Il centrodestra esce rafforzato anche dalla seconda tornata delle elezioni comunali 2023: i sindaci eletti al ballottaggio ...Centrodestra pigliatutto. Nei ballottaggi per le comunali la coalizione di governo torna a vincere in Toscana, strappa Ancona - dove vince il candidato di ...