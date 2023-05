Addio al superbollo | quanto costeranno le Rc Auto

, verso l'. Salvini: "Vogliamo cancellare una tassa odiosa e dare ossigeno al mercato" di Diego Longhin 11 Maggio 2023L'alè vicinoma assicurazioni Rc Auto più care e meno protettive. Questa potrebbe essere la condizione degli automobilisti italiani, second o quanto si evince da due studi effettuati dall'...

Il bollo auto potrebbe essere messo da parte ma il risparmio non coinvolgerebbe tutti: ecco cosa sta succedendo.Fino a questo momento, e dal 2011 – anno in cui è stato promosso - le vetture con una potenza superiore ai 185 kW pagavano il superbollo , una tassazione che in tutti questi anni è costata in totale 1 ...