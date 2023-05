Ultime Notizie – Inchiesta Covid Bergamo | procura Brescia chiede archiviazione per Conte e Speranza

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 29 maggio 2023) Ladiha chiesto al tribunale dei Ministri di archiviare l’nei confronti dell’ex premier Giuseppee dell’ex ministro della Salute Robertoindagati aper omicidio colposo ed epidemia colposa per la gestione delle prime fasi della pandemia. E’ quanto si apprende da fonti legali. La richiesta motivata dellasegue gli interrogatori dello scorso 10 maggio quando i due esponenti politici si erano difesi davanti al tribunale dei Ministri, giudici che ora hanno ancora qualche settimana di tempo (termine non perentorio) per decidere. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione