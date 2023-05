Chi non presenta la domanda rinuncia alla possibilità didae GPS e può eventualmente partecipare solo dalle graduatorie di istituto. Chi presenta la domanda nei termini e modalità ......singola provincia rimarranno vacanti dopo la fase ordinaria delle immissioni in ruolo (50%- 50%... L'accettazione all'incarico preclude la partecipazione al conferimento delle. La rinuncia ......modalità di conferimento delle nomine sui posti residui dopo la fase ordinaria di scorrimentoe ...precedenti che coinvolge i docenti inclusi nelle graduatorie provinciali per leal ...

Supplenze GaE e GPS 2023, precedenza scelta sede e riserva posti. Cosa c’è da sapere Orizzonte Scuola

Supplenze docenti anno scolastico 2023/24: a luglio gli Uffici Scolastici dovranno ripubblicare le GPS prima e seconda fascia + ...Supplenze anno scolastico 2023/24: ci sono ancora almeno due adempimenti a carico degli aspiranti inseriti in GaE e GPS. Chi, entro il 27 aprile, si è inserito con riserva nell’elenco aggiuntivo alla ...