Inter | Bellanova verso il Genoa?

(Di lunedì 29 maggio 2023) Secondo Il Secolo XIX, il neopromossosarebbe su Raoul. Il terzino classe 2002 è in arrivato in nerazzurro in prestito...

Scontato che ci sia spazio per Handanovic, De Vrij,, Asllani, Gagliardini e Gosens. Se ... col Monza alla dominantedi oggi: le 6 settimane in cui è cambiato tutto Domani tutta l'(...... il Grifone starebbe provando a sondare la pista che porta dalle parti di Raoul, laterale mancino classe 2000 cresciuto nel Milan, in questo momento in forza all'ma in realtà di ...IL VIDEO DEI GOL E DEGLI HIGHLIGHTS(3 - 5 - 2): Onana 6; D'Ambrosio 6 (38'st Darmian sv), ... In panchina: Handanovic, Cordaz,, Stankovic, Curatolo, Akinsanmiro. Allenatore: Inzaghi 7.5.

INTER, IL GENOA PENSA A BELLANOVA - Sportmediaset Sport Mediaset

L'esterno classe 2000, arrivato a Milano in prestito con diritto di riscatto, potrebbe tornare a Cagliari a fine stagione ...Da verificare le condizioni di D'Ambrosio, contro l'Atalanta uscito per un fastidio alla coscia. Lavoro extra per Skriniar e Mkhitaryan che vogliono essere pronti per la finale di Champions. Più indie ...