Fognini-Auger-Aliassime oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Roland Garros 2023

Leggi su sportface

(Di lunedì 29 maggio 2023) Fabiose la vedrà contro Felixnel primo turno del, secondo Slam della stagione in partenza sui campi di terra battuta di Parigi. Esordio complicato ma alla portata per il tennista azzurro, reduce da un convincente terzo turno a Roma e determinato a fare strada anche nello slam parigino., accreditato della decima testa di serie, ha vinto l’unico precedente nel 2019 a Rio e scenderà in campo con i favori del pronostico. La scorsa settimana tuttavia si è ritirato a Lione prima del match di quarti e, in generale, di recente non ha giocato benissimo. Proverà ad approfittarne l’azzurro, che pur essendo in parabola discendente (come testimonia il ranking) può vantare un’esperienza non indifferente e ...