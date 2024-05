Supplenze 2024 | scuole ricercano docenti A011 - A02 - A040 e A041 Ecco gli INTERPELLI

(Di venerdì 10 maggio 2024) Anche quest'anno lecercano itramite. Specie per alcune classi di concorso gli istituti fanno fatica a trovare i supplenti. Gli avvisi vengono solitamente pubblicati sui siti degli Uffici scolastici provinciali. L'articolo .

Un centinaio di persone, tra cui molti studenti, sono rimaste in tossica te questa mattina a causa di una Nube di cloro sprigionatasi vicino alle piscine delle scuole di Guastalla, in provincia di Reggio Emilia . Fortunatamente, nessuno dei coinvolti ...

Marsala, in consiglio comunale debiti fuori bilancio e sottopasso stazione ferroviaria - Marsala, in consiglio comunale debiti fuori bilancio e sottopasso stazione ferroviaria - Il Consiglio comunale di Marsala, presieduto dalla vice presidente Eleonora Milazzo, ha approvato sette delibere relative ...

Dal prof che fa il “doppio lavoro” al laureando: ecco i profili più gettonati per le ripetizioni private - Dal prof che fa il “doppio lavoro” al laureando: ecco i profili più gettonati per le ripetizioni private - docenti scolastici che vogliono arrotondare lo stipendio ... La domanda, infatti, è abbondante: in questo anno scolastico 1 studente su 5 delle scuole secondarie ha dovuto farvi ricorso. Con ...

“Observing the landscape”, a Ormea un progetto internazionale che realizzerà un riparo belvedere nella zona della Balconata - “Observing the landscape”, a Ormea un progetto internazionale che realizzerà un riparo belvedere nella zona della Balconata - Si tratta di un progetto parte del programma Erasmus+ BIP, con circa 35 studenti, che realizzeranno la micro architettura nell'area del Biranco, a 1400 metri di quota ...