Terra Amara news - Hasmet Colak muore? Il piano di Zuleyha

Leggi tutta la notizia su latuafonte

(Di venerdì 10 maggio 2024) Le anticipazioni disegnalano una svolta che vede protagonisti. Ebbene i due danno vita a unben studiato. Tutto prende inizio quando Betul cerca di uccidere, attirandola in una trappola. L’obiettivo della figlia di Sermin è quello di eliminare la Altun e di far ricadere la colpa du. Betul fa rapire prima, a cui ha rubato la pistola qualche giorno prima, e lo fa trasportare in un capanno abbandonato. Allo stesso tempo, dà appuntamento afingendo di essere, attirandola sulle informazioni legate all’evasione dal carcere di Abdülkadir.si reca sul posto, ma accompagnata da Cetin....