Nuova perturbazione in arrivo | prossima settimana previsti pioggia e temporali

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 10 maggio 2024) L’della primavera? Un’illusione, a quanto pare. Eh sì, perché le previsioni per lanon promettono nulla di buono. Dopo il weekend appena iniziato che, grazie alla rimonta dell’alta pressione, favorirà una tre giorni tutto sommato stabile e con temperature in aumento, i primi giorni dellasaranno tutt’altro che soleggiati. Almeno su alcune regioni.Leggi anche: Meteo, weekend soleggiato per la festa della mamma. Temperatura in salita ma attenzione alle pioggeLeggi anche: Meteo, il ciclone normanno arriva in Italia e scatta l’allerta Le previsioni per laVediamo nel dettaglio cosa succederà la, secondo gli esperti di 3Bmeteo. In prossimità delle ...