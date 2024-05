LIVE – Giro d’Italia 2024 - settima tappa cronometro Foligno-Perugia | aggiornamenti in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 10 maggio 2024) Ladelladel, ladi 40,6 chilometri da. Grande attesa per quella che è probabilmente la frazione più delicata della primana di Corsa Rosa, con i big della generale chiamati a dare il massimo per cercare di guadagnare o limitare i danni rispetto ai diretti rivali. Tadej Pogacar e Geraint Thomas saranno ovviamente osservati speciali, oltre che gli ultimi due a prendere il via dalla partenza. Sportface.it vi racconterà ladiinconin tempo reale, senza farvi perdere nulla delladel ...