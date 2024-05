Sabotaggi - spionaggi - deragliamenti | l' offensiva segreta di Mosca in Europa

(Di venerdì 10 maggio 2024) Quando nel febbraio 2022 è iniziato il conflitto in Ucraina e la Nato ha varato il piano d’assistenza, gli apparati di sicurezza europei hanno messo subito in conto il pericolo. Ci sono voluti dei mesi, però, prima che entrasse in una fase operativaQuando nel febbraio 2022 è iniziato il conflitto in Ucraina e la Nato ha varato il piano d’assistenza, gli apparati di sicurezza europei hanno messo subito in conto il pericolo. Ci sono voluti dei mesi, però, prima che entrasse in una fase operativa

Sabotaggi, spionaggio, deragliamenti: l'offensiva «segreta» di Putin in Europa - Il punto militare 632 | Quando nel febbraio 2022 è iniziato il conflitto in Ucraina e la Nato ha varato il piano d'assistenza, gli apparati di sicurezza europei hanno messo subito in conto il pericolo.

Petrolio, gas e basi navali: la Norvegia denuncia i sabotaggi russi. E non è una buona notizia per l'Europa - "Non è facile per noi scoprire chi sono questi agenti", Torgils Lutro, capo della polizia nella Norvegia occidentale. "Si confondono con la folla, che è anche ...

La Russia sta pianificando sabotaggi in tutta Europa - Le agenzie di intelligence europee hanno messo in guardia i rispettivi Governi sul concreto pericolo che la Russia stia ...