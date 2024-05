La delicatezza espressiva di Michael Krebber - quando l’Espressionismo Astratto tende verso il Minimalismo per mostrare l’impalpabile leggerezza dell’essere

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di venerdì 10 maggio 2024) Molto spesso gli artisti tendono a trasformare il gesto pittorico in emanazione di tutto quel mondo interiore che altrimenti non sarebbero in grado di esprimere, svelando un approccio all’esistenza quasi opposto a un’apparenza più impostata, meno morbida, permettendo all’osservatore di scoprire che spesso il percorso della creazione conduce a un contatto interiore così profondo da permettere l’ascesa di sensazioni ed emozioni che non possono che tradursi sulla tela nello stesso modo in cui affiorano alla coscienza. Questo tipo di cammino creativo conduce spessoun informalismo funzionale a seguire un impulso che non potrebbe essere arginato dalla definizione dell’immagine o dalla consapevolezza emergente da un disegno preparatorio, bensì necessita di fluire senza alcun ostacolo formale. Il protagonista di oggi è interprete di un linguaggio legato al puro istinto ...